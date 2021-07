Nuovi Distretti Urbani del Commercio riconosciuti dalla Regione Piemonte ad Asti e provincia

La Regione Piemonte ha reso pubbliche, nella giornata di oggi, le graduatorie per il riconoscimento dei “Distretti del Commercio”.

Sul nostro territorio sono stati riconosciuti Il DUC (Distretto Urbano del Commercio) del Comune di Asti e due DDC (Distretti Diffusi del Commercio) rispettivamente quello presentato dal Comune di Villafranca in qualità di capofila e quello dell’Unione dei Comuni – Terre dei Vini e di Tartufi- con a capo il Comune di San Damiano.

Il Sindaco di Asti Maurizio Rasero: “Il riconoscimento del Distretto Urbano di Asti premia il lavoro di preparazione e studio fatto dai nostri dirigenti insieme ai funzionari della Confcommercio che come partner ci ha accompagnato in questo percorso che si concretizza, oggi, con l’atto formale della Regione”.

La Confcommercio di Asti esprime soddisfazione in qualità di principale “partner” per il risultato ottenuto in Città ed in Provincia attraverso il Presidente Aldo Pia: “La nostra Associazione da sempre in prima linea per lo sviluppo economico del territorio e i distretti del commercio ,oggi, sono lo spunto per la ripartenza ed il contrasto alla desertificazione commerciale”. Il Direttore di Confcommercio Claudio Bruno aggiunge: “Una prima tappa per raggiungere traguardi ancora più importanti, infatti dopo il riconoscimento dei DUC e DDC inizia la fase operativa per declinare e concretizzare l’immenso potenziale dei distretti nelle nostre aree nella prospettiva di una economia circolare solida e positiva”.