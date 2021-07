Moncalvo, prosegue la stagione teatrale estiva con “Questioni di cuore”

Il prossimo appuntamento della stagione teatrale estiva di Moncalvo è in programma domenica 1 agosto alle 21 allo sferisterio “La Fossa dei Leoni” con lo spettacolo “Questioni di cuore”: Lella Costa dà la voce alla rubrica di Natalia Aspesi. Da un’idea di Aldo Balzanelli.

Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno spettacolo. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno al l’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, dalla signora che s’innamora di un sacerdote, alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinità. Tutti hanno imbracciato la penna (più recentemente la tastiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le risposte, argute, com prensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. A dare voce sul palco a questa corrispondenza Lella Costa in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi d’intensità e di intimità.

I biglietti sono in vendita sul sito www.arte-e-tecnica.it, in alternativa è possibile prenotarli presso la Drogheria Broda al numero 0141917143 lasciando nome, cognome e numero di telefono. I biglietti prenotati potranno essere ritirati il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Municipale dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30. Si precisa che la prenotazione è obbligatoria.

Si comunica che evitare assembramenti, la biglietteria durante il periodo estivo chiuderà 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, pertanto si invita il gentile pubblico ad effettuare l’acquisto o il ritiro dei biglietti prenotati negli orari e modalità indicate. Per informazioni è attivo il numero di cellulare 3738695116 dalle 9 alle 12,30 dal lunedì al venerdì. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il circuito Piemonte dal Vivo e Comune di Moncalvo, il contributo di Fondazione CRAT e CRT e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.