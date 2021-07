Moncalvo, Orsolina28 presenta sull’open Air Stage Synergy di Juliano Nunes

Sabato 10 Luglio si terrà il terzo evento di Focus on Creation, la rassegna estiva di Orsolina28 che porta in scena i lavori di rinomati coreografi, creati durante le residenze ad Orsolina28. Lavori originali, veri e propri work in progress, che il pubblico ha la possibilità di vedere in esclusiva, grazie alla disponibilità e generosità degli artisti di restituire quanto realizzato nel periodo di creazione.

Il 10 luglio al tramonto l’Open Air Stage ospiterà Synergy di Juliano Nunes

giovane e brillante coreografo brasiliano, molto apprezzato dalla critica internazionale e portatore di un linguaggio personalissimo di indagine emotiva e interpretazione moderna e innovativa del balletto. Ha creato lavori per: Royal Ballet di Londra, Nederlands Dans Theatre 2, Acosta Danza, Pennsylvania Ballet, Atlanta Ballet, Mariinsky Theatre, Ballet Zürich Opera House, Ballet Jazz de Montreal, Staatstheater Hannover, Origen Festival Cultural, Teatro San Carlo e per Netflix, nella serie “Tiny Pretty Things”.

Synergy è un lavoro nato in modo esperienziale: Nunes si è lasciato ispirare giorno per giorno dal momento nato dalla combinazione tra la forza e l’energia di tutti i danzatori e il contesto naturale di Orsolina28.

“È la seconda volta che lavoro con Éve-Marie Dalcourt, Nancy Osbaldeston, Toon Lobach e Christie Partelow – dichiara Nunes – sono danzatori incredibili, molto diversi l’uno dall’altro ed estremamente aperti a scoprire nuove possibilità. Il lavoro insieme si è rivelato totalmente spontaneo e il sentirci a nostro agio, in questo luogo magico dove nulla può distrarre, ci ha permesso di immergerci completamente nel lavoro alla scoperta del significato della sinergia”.

Un lavoro frutto del desiderio di sperimentare concretamente il significato di sinergia, di viverla e incarnarla nella materia con l’obiettivo di trasmettere la potenza e la vibrazione che ne scaturiscono. Energia che il pubblico potrà percepire in un contesto perfetto quale quello dell’Open Air Stage, il suggestivo palco tra le vigne con la vista che si perde nel profilo delle dolci colline del Monferrato.

La serata sarà aperta da Nunes in “Bird”, un assolo sperimentale creato per il Origen Festival Cultural 2021, dove il coreografo esplora la libertà, la speranza e l’innocenza della creazione e chiuderà con “Clair de Lune”, pas de deux interpretato da Christie Partelow e Toon Lobach, sulle note di Debussy.

La durata dello spettacolo è di circa 55’ e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. L’inizio della performance è previsto per le ore 19.30.

OPEN AIR STAGE

Strada Valletta Borganino snc, Moncalvo, AT

Per maggiori informazioni orsolina28.it

La rassegna Focus on Creation prosegue con i seguenti appuntamenti:

– Venerdì 16 luglio: Ella Rothschild

– Sabato 24 luglio: Sol León e Paul Lightfoot

– Venerdì 30 luglio: Joy Alpuerto Ritter e Hannes Langolf

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

L’inizio per tutti gli appuntamenti è previsto per le ore 19.30

Per maggiori informazioni orsolina28.it

foto credit JulienBenhamou