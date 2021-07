Moncalvo, Orsolina28 presenta l’ultimo appuntamento di “Focus on creation”

Venerdì 30 luglio Orsolina28, centro internazionale di formazione per la danza e sviluppo della creatività, presenta l’ultimo appuntamento di “Focus on Creation”, il progetto realizzato con il supporto di Orsolina Art Foundation, per l’estate 2021.

Le dolci colline del Monferrato hanno accolto per tutta l’estate grandi artisti del mondo della danza contemporanea che in Orsolina28 hanno svolto periodi di residenza creativa e hanno presentato il frutto del loro lavoro al pubblico sull’Open Air Stage (strada Valletta Borganino snc, Moncalvo) il panoramico palcoscenico all’aperto immerso tra le vigne. Un successo di pubblico cha ha sostenuto con la partecipazione lo spettacolo dal vivo, in un momento così delicato.

Venerdì 30 alle 19.30 il pubblico potrà assistere a “The Fall” (titolo provvisorio) la pièce originale creata e interpretata da Joy Alpuerto Ritter e Hannes Langolf, rinomanti coreografi e artisti con un percorso professionale innovativo e ricco di contaminazioni. Joy Alpuerto Ritter è nata a Los Angeles, è cresciuta e si è formata in Germania, studiando balletto, danza contemporanea, danza filippina e polinesiana, e stili di danza urbana. Ha danzato con il Cirque du Soleil, Wang Ramirez e dal 2013 è danzatrice e direttrice delle prove della Akram Khan Company. Nel 2016 è stata nominata come “outstanding female dancer” (modern) nella Performance “Until the Lions” dal National Dance Awards UK. Le sue coreografie sono state rappresentate in importanti festival e teatri, ricevendo prestigiosi premi.

Hannes Langolf è un performer e coreografo che vive a Londra. Nel corso della sua carriera, Hannes ha lavorato e collaborato con numerosi artisti e compagnie in tutta Europa; tra gli altri William Forsythe, Angelin Preljocaj, Wayne McGregor, Akram Khan, Fabulous Beast e Punchdrunk. Dal 2007 al 20016 ha lavorato con il rinomato DV8 Physical Theatre. Nel 2015 Hannes è stato nominato da The Hospital Club London come uno dei 100 personaggi più influenti e innovativi che lavorano in campo artistico, in UK.

I protagonisti di “The fall” sono due estranei, in uno spazio sconosciuto, dove non vi è nessuna regola, nessuna legge, nessun concetto. Di fronte alla possibilità di costruire un futuro perfetto, i protagonisti si ingaggiano in una lotta estrema tra la prospettiva di vivere nel caos, la possibilità di creare l’ordine perfetto e la fragilità e il potenziale che permane in ognuno dei loro fallimenti.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. L’inizio dello spettacolo è alle 19.30.

Per maggiori informazioni: orsolina28.it