Moncalvo, al via il cantiere per il consolidamento del muraglione di corso XXV Aprile

Martedì 6 luglio l’ufficio tecnico ha esaminato le offerte pervenute per l’appalto relativo il primo lotto di lavori di consolidamento del muraglione di corso XXV Aprile a sostegno della Parrocchia. Tre aziende hanno presentato completa e regolare documentazione.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Ruscalla Renato S.p.a. con sede ad Asti, con il ripasso del 5% per l’ammontare di 316.226,43 euro (iva esclusa). L’inizio lavori è imminente e il cantiere non comporterà grandi disagi per la viabilità e per la cittadinanza.

“Quello che stiamo percorrendo è un lungo cammino e con l’affidamento dei primi lavori abbiamo raggiunto un’ulteriore tappa – è il commento del sindaco Christian Orecchia – I mesi appena trascorsi e i prossimi sono determinanti per la risoluzione definitiva dei problemi del muro di corso XXV aprile. Le tempistiche di utilizzo dei fondi che abbiamo acquisito per la progettazione e i due finanziamenti per la ricostruzione e consolidamento sono molto strette. Siamo stati travolti da subito da questo brutto evento, la cui risoluzione è diventata prioritaria per garantire la sicurezza della cittadinanza e per i privati coinvolti che hanno perso la serenità e le proprie abitazioni. Stiamo andando verso la risoluzione di un problema che è culminato nel parziale e imprevedibile crollo del muro, ma che aveva già dato avvisaglie da anni.

“Sono molto soddisfatto dell’operato di tutti e porgo i ringraziamenti a tutti coloro che si stanno operando per questa grande progetto” conclude il primo cittadino.