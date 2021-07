Dopo una settimana di grande caldo, con pochi fenomeni temporaleschi, per i prossimi giorni, a partire da oggi pomeriggio, sono previsti temporali sul Piemonte con l’allerta gialla dell’Arpa Piemonte sulla zona nord orientale della regione, compresa parte dell’Astigiano, nella giornata di domani, domenica 25 luglio.

Come prevede l’Arpa Piemonte “Una perturbazione atlantica, attualmente presente sulle regioni nordoccidentali europee, sta lentamente avanzando e contribuisce ad erodere la parte più occidentale del promontorio di alta pressione nord-africana presente sul nostro territorio. Tale situazione determina tempo altamente instabile dal pomeriggio odierno e per i prossimi giorni, con temporali che risulteranno anche violenti con grandinate e raffiche di vento ed un calo generale delle temperature.” (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, sabato 24 luglio —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 24072021.)

In considerazione di quanto previsto, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali sulla parte nordorientale della regione, che comprende parte dell’Astigiano, che potranno determinare locali allagamenti, caduta di alberi, fulmini e isolati fenomeni franosi, come si può vedere sotto nel bollettino di allerta emesso nella giornata di oggi, sabato 24 luglio.

Per quanto riguarda le precipitazioni l’Arpa prevede “cielo nuvoloso sui settori occidentale e settentrionale della regione, irregolarmente nuvoloso altrove. Sono attesi cumuli in crescita sulle zone alpine e in spostamento verso le zone di pianura adiacenti” per la giornata di oggi, sabato 24 luglio, mentre per domani, domenica 25 luglio “attesi rovesci e temporali già dal mattino, più probabili a nord del Po e con valori moderati o localmente forti” (clicca qui per scaricare il bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto).