Dopo il maltempo della scorsa settimana, anche per i prossimi giorni, a partire da oggi pomeriggio, sono previsti temporali sul Piemonte con l’allerta gialla dell’Arpa Piemonte su tutta la regione nella giornata di domani

Come prevede l’Arpa Piemonte “Una fredda perturbazione atlantica, a partire dal tardo pomeriggio odierno, causa temporali sulla nostra regione, in intensificazione ed estensione nella giornata di domani. Saranno possibili temporali localmente anche molto forti, più intensi sulle zone pianeggianti, con associate occasionali grandinate e rinforzi improvvisi dei venti.

Associata al passaggio perturbato ci sarà un brusco calo termico, con lo zero termico che scenderà da 4500 a 3000 metri e le temperature massime che scenderanno fino a 23-24°C sulle pianure domani.” (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, lunedì 12 luglio —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 12072021.)

In considerazione di quanto previsto, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutta la regione che potranno determinare locali allagamenti, caduta di alberi, fulmini e isolati fenomeni franosi, come si può vedere sotto nel bollettino di allerta emesso nella giornata di oggi, lunedì 12 luglio.

Per quanto riguarda le precipitazioni l’Arpa prevede “da metà pomeriggio rovesci e temporali moderati o localmente forti sulle Alpi settentrionali e occidentali, in estensione in serata e nella notte alle pianure” per la giornata di oggi, lunedì 12 luglio, mentre per domani, martedì 13 luglio “temporali diffusi già dal mattino, di intensità mediamente moderata, ma localmente anche forte o molto forte; fenomeni più violenti sulle zone pianeggianti” (clicca qui per scaricare il bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto).