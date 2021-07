Dopo i violenti temporali di inizio settimana torna a preoccupare il meteo in tutto il Piemonte, compreso l’Astigiano.

Come prevede l’Arpa Piemonte “Dal pomeriggio odierno, una vasta area depressionaria con minimo sul Nord Europa, si avvicina al Piemonte, convogliando infiltrazioni di aria più fresca in quota che attiveranno, a più riprese, rovesci e temporali sulla nostra regione, particolarmente intensi oggi sulle zone a nord del Po e, da domani pomeriggio e nella notte successiva, su tutta la regione. Nella mattinata di domani è attesa una temporanea attenuazione. I fenomeni più intensi potranno essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

Le condizioni di marcata instabilità atmosferica determinano allerta gialla per temporali sul Piemonte, oggi e domani. I fenomeni saranno caratterizzati da intensi rovesci, fulminazioni, forti raffiche di vento e locali grandinate.” (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, venerdì 30 luglio —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 30072021.)

In considerazione di quanto previsto, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali sulla parte nordorientale della regione, che comprende parte dell’Astigiano, per oggi, venerdì 30 luglio, e su tutta la regione per domani, sabato 31 luglio, che potranno determinare locali allagamenti, caduta di alberi, fulmini e isolati fenomeni franosi, come si può vedere sotto nel bollettino di allerta emesso nella giornata di oggi, venerdì 30 luglio.

Per quanto riguarda le precipitazioni l’Arpa prevede “Nel pomeriggio odierno (venerdì 30 luglio) rovesci e temporali sul Piemonte, più intensi a nord del Po, con picchi forti o molto forti. Attenuazione in serata. Dalle ore centrali di domani (sabato 31 luglio) instabilità diffusa con temporali moderati o forti, con picchi molto forti, in particolare sulle pianure, che proseguiranno nella notte, soprattutto sulla parte est, per poi attenuarsi nel corso della mattinata di domenica.>” (clicca qui per scaricare il bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto).