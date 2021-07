Lutto per i Rotary Club: è mancato il Past Presidente Internazionale Carlo Ravizza

Riceviamo e pubblichiamo dal Distretto Rotary 2032

Diamo notizia della scomparsa dell’Ing. Carlo Ravizza Past Presidente del Rotary International A.R. 1999-2000, Past Governatore del Distretto 2040 e del Rotary Club Milano Sud-ovest.

«Carlo Ravizza è stato un uomo di grandissimo spessore morale – dichiara il Governatore Silvia Scarrone – un esempio per tutti noi. Tutto il Distretto 2032 si stringe attorno alla famiglia per testimoniare l’affetto e la riconoscenza per un uomo che è stato una guida sicura e generosa nel perseguire gli alti valori dell’amicizia e del servizio “al di sopra di ogni interesse personale”».

Il Distretto 2032 esprime il profondo cordoglio dei Rotariani dei Club della Liguria e delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo per la sua scomparsa.

Nella foto: Un’immagine del Past Presidente del Rotary International A.R. 1999-2000 Carlo Ravizza.