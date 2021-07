L’Italia supera la Spagna ai calci di rigore e va in finale agli Europei di Calcio.

Ad Asti, come in moltissime altre città italiane, si scatena la festa con la gente che scende in piazza (vedi la fotogallery).

In Piazza Alfieri c’era anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero che nel pomeriggio aveva lanciato questo appello: “APPELLO per questa sera! Questa sera, senza se e senza ma, in più di 60 milioni, saremo tutti davanti agli schermi per sostenere la nostra nazionale di calcio. È una semifinale , quindi l’esito non è scontato, ma siamo sicuri che i nostri ragazzi ce la metteranno tutta come hanno fatto fino ad ora. Nel caso in cui , come già di recente successo, molti decidano di festeggiare in centro chiedo semplicemente il rispetto per cose e persone. Impossibile stare a casa, impossibile non festeggiare, sarò infatti il primo a scendere in piazza, facciamolo solo senza rovinare segnaletica, panchine, aiuole o qualsiasi altra cosa pubblica o privata. Nello stesso tempo chiederei a tutti di non utilizzare clacson o trombe dopo una certa ora : che ne dite di mezzanotte? Se esiste il diritto di poter festeggiare , esiste anche quello di poter riposare quando il giorno dopo ci si alza per andare al lavoro.

Ricordo inoltre che , anche se all’aperto, sarà necessario indossare la mascherina visto gli scontati assembramenti (temo che quest’ultimo appello cadrà nel vuoto). Speriamo di vederci in piazza Alfieri più tardi e FORZA ITALIA!”

Di seguito il video in cui il sindaco documenta i festeggiamenti ad Asti