L’Italia supera ai calci di rigore l’Inghilterra e si laurea Campione d’Europa 2021.

Anche ad Asti, come in tantissime piazze italiane, si scatenano i festeggiamenti, la gente si è riversata in Piazza Alfieri a piedi, in macchina o in motorino e non è mancato chi, per festeggiare, si è arrampicato sul tetto dell’edicola, prontamente ripreso dalle forze dell’ordine presenti in piazza per presidiare.

Festeggiamenti ad Asti per l'Italia campione d'Europa 2021









A documentare la festa in Piazza Alfieri il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con una diretta facebook