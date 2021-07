Lega, raccolta firme Referendum sulla Giustizia: i gazebo ad Asti e provincia

Arriva anche ad Asti e provincia la campagna di raccolta firme della Lega per i referendum sulla giustizia.

Sei i quesiti che la Lega insieme ai radicali vogliono portare in cabina elettorale: la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del decreto Severino.

Di seguito l’elenco dei gazebo che saranno allestiti nei prossimi giorni nell’Astigiano:

Castelnuovo Don Bosco – 08/07/2021 – piazza Dante dalle 9 alle 12:30

Nizza – 09/07/2021 – piazza Garibaldi dalle 9:30 alle 12

Asti – 09/07/2021 – corso Alfieri 267 – angolo Via F. della Valle dalle 19 alle 21:30

Asti – 10/07/2021 – corso Alfieri 267 – angolo Via F. della Valle dalle 9:30 alle 12:15

Canelli – 11/07/2021 – piazza Cavour dalle 9:30 alle 12:30

San Damiano – 11/07/2021- piazza della Libertà dalle 9:30 alle 12:30

Castagnole delle Lanze – 15/07/2021 – via Roma dalle 8 alle 13