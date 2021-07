Le bevande vegetali Isola Bio protagoniste nei punti vendita Rava e Fava di Asti

Per E-state in Rava & Fava sabato 24 luglio nei due punti vendita astigiani Rava e Fava di piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83, ci sarà una giornata di presentazione con degustazioni e promo delle bevande vegetali Isola Bio.

Isola Bio è stata creata da ABAFOODS circa vent’anni fa a Badaia Polesine in provincia di Rovigo, pioniere delle bevande vegetali biologiche a livello italiano.

Scelte di campo ben chiare e determinate: solo biologico, 100% vegetale e sostenibile. Nel 2007 la scelta di creare una Società Agricola certificata : ‘La Goccia’ per creare una filiera completa dal campo all’impianto di trasformazione che coinvolge 35 famiglie di agricoltori.

La gamma di bevande estratte da cereali è molto articolata: farro, avena, orzo, riso, soia, miglio e sorgo. Una produzione molto apprezzata è inoltre il latte di mandorle ed il riso-mandorla.

Sabato prossimo saranno presentate l’intera filiera e le caratteristiche nutrizionali delle singole bevande, basilari per una corretta ed equilibrata alimentazione.

Di seguito la locandina –> GIORNATA ISOLA BIO 24-07-2021