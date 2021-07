L’Avis Mombercelli ha il suo nuovo Consiglio direttivo

Domenica 18 Luglio a Mombercelli ha presenziato l’automoteca Avis per una nuova raccolta sangue, la prima con il nuovo Consiglio appena insediato, dopo le elezioni di aprile 2021.

Il nuovo gruppo, che rimarrà in carica i prossimi 4 anni è completamente rinnovato, grazie all’inserimento di nuovi Consiglieri, soprattutto giovani, già introdotti nel mondo del volontariato e una base ormai consolidata di “storici” che da decenni lavorano per la crescita dell’associazione che coinvolge oltre al Comune capoluogo della Valtiglione anche i paesi di Vinchio, Belveglio e Castelnuovo Calcea.

Il nuovo direttivo risulta così costituito: Adorno Claudio Presidente, Biglia Giuseppe Vice Presidente, Oldano Valerio Segretario, Gagliardi Maria Luisa Tesoriere: Consiglieri: Biglia Mario, Bruna Gianfranco, Nicola Benedetta, Nicola Piera, Piacentino Maria Grazia, Spertino Cristina, Tropea Gianmario. Referente per Vinchio Laiolo Pietro e collaboratrici esterne Firino Arianna e Pietrapertosa Sabrina.

Dallo scorso anno Avis Mombercelli in occasione di ogni donazione redige un giornalino dove oltre all’invito alla donazione sono presenti news ed informazioni utili per i donatori nonché notizie sulla vita dell’associazione. Nell’ultimo giornalino dello scorso aprile, Giuseppe Biglia per tutti “Pinuccio”, nel suo consueto saluto, aveva reso noto le motivazioni della sua volontà di non voler continuare a mantenere la carica di Presidente, che rivestiva dal 1973 preceduta da molti anni di volontariato in qualità di segretario.

Il nuovo Presidente, Claudio Adorno esprimendo anche la volontà di tutto il Consiglio appena eletto, attraverso la pagina di questo giornale vuole esprimere tutta la gratitudine a Pinuccio per il lavoro svolto in questi anni, sempre con costanza ed impegno, unito ad una grande passione e forte motivazione, dettate da un sentimento profondo e nobile quale è la donazione del sangue. Il grazie va a lui per il tempo dedicato all’associazione che vanta ben 52 anni di proficua attività, ma anche all’Avis provinciale ed al centro di raccolta, che con il loro supporto hanno permesso alla comunale di Mombercelli, di essere una delle più attive della Provincia, riscontrabile anche dai dati dell’ultima assemblea provinciale di Asti, che la vedono in crescita con le donazioni del 24% nel 2020, anno sicuramente non facile, che ha visto in generale diminuire il numero delle donazioni.

Per mantenere e far crescere questi dati, tutto il nuovo Consiglio, sta elaborando nuove iniziative da mettere in pratica nei prossimi mesi, ma vuole anche lanciare un appello per chiedere l’aiuto di tutti gli avisini che già partecipano con il dono fondamentale del sangue, perché possano essi stessi, contribuire a diffondere ulteriormente la promozione ed aiutare ad acquisire nuovi donatori, sempre preziosi.

Avis Mombercelli è presente su Facebook alla pagina Avis comunale Mombercelli OdV ed Instagram Avismombercelli.