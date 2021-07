L’Asti Gospel Choir partecipa al nuovo video virtuale della community “Let’s sing Gospel Connection”

Sono sette i cori, appartenenti alla Community “Let’s sing Gospel Connection”, che hanno desiderato partecipare, ancora una volta, a un nuovo progetto di Virtual Choir Video con il brano “Falling in love with Jesus” (Innamorarmi di Gesù).

A presentare il progetto è Aurelio Pitino, direttore dal 2015 di questa community di cori da nord a sud dell’Italia, tutti con la stessa formazione e con la stessa mission: annunciare la Buona Novella attraverso il Canto Gospel. Pitino è anche direttore del coro Anno Domini Gospel Choir (nato nel 1993) e presidente dell’Associazione Anno Domini che promuove due importanti eventi internazionali: il Gospel Jubilee Festival a Torino (giunto alla XXIV Edizione)

e l’Anno Domini Multifestival a Oropa (BI) giunto alla XX Edizione.

Al Virtual Choir Video, insieme all’Asti Gospel Choir, hanno partecipato: Torino Gospel Choir, Roma Gospel Choir, Napoli Gospel Choir, Ischia Gospel Choir, Bari Gospel Choir e Modica Gospel Choir. Ospite del video anche l’artista black gospel Izacc Dorn (Los Angeles, USA). Classificato come controtenore con un’enorme estensione vocale di 5 ottave, ha avuto il privilegio di lavorare con vari artisti come Kim Burrell, Michael Jackson, Stevie Wonder, Jonathan McReynolds e Josh Groban. Izacc lavora anche come Vocal Coach, Producer, Artist Manager e Worship Leader. Il suo motto è: “Dio ci ha chiamati (il Suo popolo) ad essere luce nelle tenebre…. Ma come possiamo essere luce se abbiamo paura del buio?”.

Alle sapienti mani del M° Aldo Valente sono state affidate la programmazione, l’esecuzione e i missaggi. La parte editing video è stata curata dalla RF Show Production di Torino.

Il video sarà pubblicato il prossimo il 1° agosto in anteprima Premiére YouTube alle 11.