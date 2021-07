L’Associazione Con Te OdV e il nuovo Direttivo si sono presentati ad Asti

Successo per la bancarella dell’associazione Con Te OdV, allestita ad Asti sabato scorso, 10 luglio. Sono stati numerosi i cittadini che si sono fermati per avere informazioni sulle finalità della Con Te e per conoscere i volontari e i membri del Consiglio direttivo presenti durante tutta la giornata.

“Sono passati a trovarci molti amici, cittadini e diversi esponenti della vita sociale e politica locale” dichiara soddisfatto il presidente Giovanni Boccia, a nome del Consiglio Direttivo.

Tra coloro che hanno voluto mostrare la loro vicinanza diversi esponenti del Lions Club Asti Alfieri, sodalizio con cui la Con Te ha da tempo instaurato delle collaborazioni, Gabriele Marinilli, presidente della Croce Verde di Mombercelli, con cui presto si attiveranno dei progetti e il sindaco di Asti Maurizio Rasero.

“Un grazie di cuore a tutti coloro che sono venuti a trovarci e non hanno mancato di lasciare il loro contributo. Il ricavato andrà a sostenere le nostre attività che hanno come scopo quello di portare sollievo alle persone malate e alle loro famiglie” conclude Boccia.

Nella foto di apertura: da sinistra le socie e volontarie Mara Galandrino e Giovanna Ariotti, il presidente Con Te Giovanni Boccia e il consigliere Con Te Rocco Colucci. Di seguito Gabriele Marinilli presidente della Croce Verde di Mombercelli con il presidente Con Te Giovanni Boccia