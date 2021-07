Al via una nuova campagna di comunicazione interamente dedicata alla DOC Langhe

Un messaggio chiave per valorizzare e tutelare una delle DOC più inclusive e differenziate dell’areale Langhe:

il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani sceglie il palco del festival Collisioni ad Alba per lanciare la nuova campagna di comunicazione tutta dedicata al Langhe DOC.

Denominazione fortemente territoriale e diversificata, il Langhe DOC è molto amato dai produttori del territorio – sono oltre 700 su un migliaio le cantine che l’hanno imbottigliato nel 2020 tra le nostre colline.

Sotto l’ombrello della DOC sono ventuno i vini che si possono ottenere – dalle versioni bianco, rosso e rosato sino ai varietali (se, come da disciplinare, ottenuti da almeno l’85% del corrispondente vitigno) come i più noti Langhe DOC Nebbiolo, Langhe DOC Arneis ma anche prodotti più esclusivi e di nicchia come il Langhe DOC Nascetta o il Langhe DOC Rossese Bianco.

“Sentivamo la necessità di sottolineare l’unicità di questa DOC straordinaria, che rappresenta da un lato un territorio speciale portandone il nome e dall’altra lascia molta libertà creativa al singolo produttore. Il grande successo che sta avendo sia sul mercato interno che sulla scena internazionale ci spinge sempre di più a valorizzarne le potenzialità.” dichiara Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela.

I dati sull’imbottigliato infatti confermano che la DOC Langhe è cresciuta nel 2021 del 14% rispetto al 2020, con punte del 30% per tipologie già da molti anni apprezzate e consolidate come il Langhe DOC Nebbiolo.

Durante tutta la durata di Collisioni, i Langhe DOC dei produttori associati saranno disponibili al pubblico dei concerti presso il Langhe Wine Bar, prima di una serie di iniziative volte a promuovere questa DOC tra operatori di settore e consumatori.