L’Amministrazione di Asti al Circolo San Domenico Savio per illustrare l’iniziativa contro la solitudine degli anziani in città

Oggi, lunedì 19 luglio, al Circolo San Domenico Savio il Sindaco e l’Assessora Cotto sono intervenuti per illustrare l’iniziativa dell’estate che coinvolge i 5 circoli che hanno aderito all’avviso dell’Amministrazione Comunale.

Entrambi hanno evidenziato la necessità di continuare a lavorare insieme per contrastare la solitudine, non solo degli anziani.

“Molto apprezzata – spiega Mariangela Cotto – la presenza di Cristina, OSS della Cooperativa Marta ( gestisce in appalto il servizio di assistenza domiciliare del Comune) che ha iniziato a rilevare i parametri vitali (temperatura corporea, pressione sanguinea, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria).”

Dopo l’incontro il Presidente del Circolo, Claudio Fantino, con il Vice, Leonardo Ribero, hanno evidenziato al Sindaco e all’Assessora Stefania Morra alcune problematiche.