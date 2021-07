“Laboratori creativi in natura” per bambini dai 5 ai 10 anni nel Bosco del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro

L’Istituto per l’Educazione alla Terra–Ramo Italiano in collaborazione con il Parco Paleontologico Astigiano organizza “Laboratori creativi in natura” presso il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro.

Si tratta di divertenti laboratori rivolti ai bambini dai 5 ai 10 anni che si svolgeranno ne La Casa fra le Querce (Casa Parco) in strada Sant’Emiliano 40/42 a Rocchetta Tanaro. Le giornate previste coprono l’orario 9-16 al costo di 17 euro con pranzo incluso o 10 euro (pranzo a carico delle famiglie). La prenotazione è obbligatoria scrivendo a istitutoeducazioneallaterra@gmail.com o chiamando i numeri 3273797049 e 3338456725.

Di seguito il programma del mese:

9 LUGLIO “Ciak si scatta”, laboratorio di cinema con elementi naturali. Dopo essere andati alla ricerca di elementi naturali nel bosco si creerà una storia che verrà trasformata in un video attraverso la tecnica dello “stop-motion”

16 LUGLIO “La magia dei suoni del bosco”, laboratorio sul suono. Attraverso attività sensoriali e coinvolgenti si andrà alla scoperta dei suoni del bosco e si scoprirà come gli elementi naturali possano diventare perfetti strumenti musicali.

20 LUGLIO “Le espressioni del bosco”, laboratorio di teatro in natura. Attraverso attività propedeutiche al teatro si scoprirà quali sono i segreti di un buon attore: come si creano le espressioni? come ci si muove nello spazio? come si può usare la voce?

27 LUGLIO “Gocce di natura”, laboratorio sul colore naturale. Da dove nascono i colori? Armati di pennelli, piccoli mortai, fantasia ed elementi naturali si andrà a scoprire come catturare i colori dalla natura utili per decorare e dipingere.