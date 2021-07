La risposta di Eurofiva-Confcommercio alle osservazioni esposte dal consigliere Cerruti per la Fiera di Mezza Estate ad Asti

Riceviamo e pubblichiamo da risposta di Eurofiva-Confcommercio alle osservazioni esposte dal consigliere Cerruti per la Fiera di Mezza Estate in programma ad Asti domenica 18 luglio.

Il Consorzio Eurofiva 2000-Confcommercio, preso atto, delle considerazioni espresse dal Consigliere Comunale Massimo Cerruti e premesso, che il nostro Consorzio si occupa delle principali fiere e manifestazioni per il Comune di Asti ma non solo, ritiene opportuno puntualizzare quanto segue.

La “Fiera di mezza estate”, che si terrà la prossima domenica, è stata organizzata nel pieno rispetto delle disposizioni da bando e della sicurezza.

Gli espositori, per partecipare, presentano una domanda di interesse al Comune che stila una graduatoria e l’assegnazione dei posti avviene tramite la scelta degli stessi partecipanti e non a discrezione del nostro Consorzio nè tanto meno dell’amministrazione Comunale.

Eurofiva 2000-Confcommercio rimarca, che non esistono commercianti di serie “A o B” così come il numero di partecipanti, le zone/vie/piazze interessate sempre e preventivamente condivise.

Questo a conferma che Il nostro Consorzio non discrimina ma rappresenta l’ambulantato ed il commercio fisso per creare sinergie e collaborazioni in senso costruttivo per la categoria ed i cittadini.

EUROFIVA 2000

Confcommercio