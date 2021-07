La programmazione della settimana del Cinema Lumière di Asti

Il Cinema Lumière di Asti si prepara per una nuova settimana con le nuove proposte cinematografiche.

Tra queste troviamo il film Boys per la regia di Davide Ferrario con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi e Paolo Giangrande. Il film racconta di una vicenda che ci riporta agli anni 70′ e a una rock band chiamata appunto The Boys. I componenti del gruppo vivranno una serie di vicende interessanti.

Il film verrà proiettato venerdì 30 luglio alle ore 21:15 e sabato 31 luglio e domenica 1 agosto alle 19:30 e alle 21:30.

Il Cinema Lumière chiuderà per le vacanze estive fino a giovedì 26 agosto, giorno in cui verrà proiettato Come un gatto in tangenziale – Ritorno a caccia di morto, il nuovo film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Di seguito la programmazione:

Venerdì 30 luglio – ore 21:15, “Boys”

Sabato 31 luglio e Domenica 1 agosto – ore 19:30 e 21:30, “Boys”

Nel rispetto di tutte le regole previste è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione via mail o al n° 333 593 1921 tramite messaggio o chiamata. Il cinema consiglia inoltre di munirsi di foglietto precompilato con Cognome, Nome e numero di telefono, per sveltire le operazioni di tracciabilità.

Info e numeri di telefono

Telefono con segreteria (utile per orari): 0141.413630

Telefono responsabile per informazioni o prenotazioni: 333 593 1921

Pagina Facebook: lumiere

Sito internet: www.cinemalumiereasti.jimdo.com

Instagram: lumiereasti