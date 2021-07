La pandemia racconta gli infermieri nell’ultimo libro di Laura Binello

Un infermiere sposato da poco e papà di una bambina piccola scopre che i suoi colleghi sono positivi al Covid19: da un giorno all’altro inizia a dormire in automobile per la paura di contagiare i familiari. Un amico gli offre un monolocale in montagna. Saluta da lontano moglie e figlia e va via senza sapere cosa riserverà loro il futuro.

Un’infermiera domiciliare si inerpica tutti i giorni per le vallate montane della Bergamasca per prestare cura ai suoi pazienti, ma mentre guida il suo sguardo si sofferma sui manifesti funebri: i pazienti da cui sta andando sono appena deceduti.

Nel periodo dei canti e balli dai balconi, un’infermiera guarda fuori dalla finestra. Suo dirimpettatio è un giovane che suona il sax. Lei esce sul balcone e inizia a ballare. Scoprirà in seguito che quel giovane è un collega medico e tra i due nascerà una storia di amicizia e affetto.

Sono solo alcune delle testimonianze che si possono leggere nel libro “Covid Ergo Sum. La pandemia racconta gli infermieri” (Bookabook casa editrice) scritto dall’infermiera astigiana Laura Binello, insieme a Cinzia Botter.

“All’inizio della pandemia e del lockdown colleghi della Bergamasca, una delle aree maggiormente colpite dalla pandemia, hanno iniziato a scrivermi messaggi, email e mandarmi dei vocali. In due mesi ho raccolto queste ed altre testimonianze, riunendole in un libro – spiega Binello – Si tratta di un libro corale che contiene storie di infermieri e infermiere da tutta Italia. Un libro tremendo e bello insieme in cui alla fine non siamo noi sanitari che abbiamo raccontato la pandemia, ma è la pandemia che ha raccontato il nostro vissuto”.

Un racconto intenso dei mesi più terribili della pandemia, quelli del tempo sospeso e delle terapie intensive sature. Gli infermieri hanno vissuto sulla loro pelle, portandone i segni, l’emergenza sanitaria. I corpi svestono le tute protettive, i guanti, le mascherine e finalmente si mostrano senza filtri. Scompaiono gli eroi (definizione che non piace a Binello) e restano soltanto delle persone che avvertono la necessità di guardare e toccare l’umanità ferita.

Certe pagine del libro sono dure, ma non c’è solo dolore, c’è anche ironia, dolcezza e amore. In “Covid ergo sum” il dramma sanitario globale diventa occasione per gli infermieri di diventare testimoni di una storia e per costruire una memoria da cui ricominciare.

“In questo periodo vogliamo lasciarci tutto alle spalle. Sicuramente è difficile presentare un libro come questo perché nelle persone c’è il desiderio di dimenticare – è consapevole Binello – Ma certi eventi non si possono cancellare e sicuramente queste testimonianze saranno importanti in futuro quando studieremo questo periodo storico che ha stravolto le vite di tutti”.

Secondo quella che è l’esperienza professionale di Laura Binello, infermiera ed esperta di medicina narrativa, i racconti di vita dei pazienti sono fondamentali in un percorso di cura: sono uno strumento per cogliere sfaccettature della malattia che potrebbero passare inosservate. “Il tempo di relazione non è sprecato, è tempo di cura. Io non chiudo mai le orecchie” afferma Binello che questa volta ha prestato attenzione non ai pazienti, ma ai suoi stessi colleghi, che sono stati ascoltati e in qualche modo “curati”: grazie a queste pagine il loro vissuto emozionale diventa testimonianza storica e memoria collettiva.

Le autrici

Laura Binello, donna, madre, infermiera, esperta di medicina narrativa, scrittrice. Cinquantasei anni di vita trascorsi in Piemonte, tra le colline del Monferrato e l’ospedale Cardinal Massaia di Asti. Autrice alla sua terza esperienza letteraria (ha pubblicato “Panda rei” e “In principio fu Demostene.Poi arrivò lei”) .

Cinzia Botter, donna, madre, infermiera, scrittrice esordiente. Classe 1963, veneziana di nascita ma bergamasca di adozione, è infermiera responsabile gestionale dei servizi di assistenza domiciliare integrata e cure palliative del Presidio San Donato Habilita di Osio di Sotto (BG).

Il libro è acquistabile cliccando QUI