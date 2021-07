La mostra “Frammenti di patrimonio” nel primo appuntamento di comunità di Faro Astesana

L’appuntamento con la Comunità patrimoniale Faro Astesana di domani, dalle 18.30 alle 20, presso FuoriLuogo (via Govone 15 ad Asti), si arricchisce di partecipazione, grazie alla presenza di Faro Social Lab, laboratorio e luogo d’incontro nazionale di Comunità patrimoniali, reti e associazioni che promuovano esperienze di applicazione della Convenzione di Faro.

Partecipazione di valore in perfetto allineamento con il tema scelto per questo primo incontro del ciclo, a cadenza mensile, dal titolo “Astesana è.…”. Titolo aperto che ogni mese introdurrà a tematiche differenti attorno a patrimonio culturale e valori di comunità. Il primo di questi eventi di cultura condivisa, previsti ogni ultimo giovedì del mese, parte con racconti e confronti proprio attorno al tema fondante e fondamentale della partecipazione. Senza partecipazione le comunità sarebbero poco più che vocaboli, senza partecipazione la possibilità di incidere sullo sviluppo territoriale e sul trasferimento alle future generazioni del grande patrimonio culturale dell’Astesana sarebbe assai meno concreta.

Ad arricchire l’evento anche la mostra fotografica Frammenti di patrimonio, proposta da Faro Social Lab e allestita a tempo di record negli accoglienti spazi di FuoriLuogo, incentrata su iconografie universali a rappresentare patrimonio e cultura.

“E’ una della rare volte che mi spiace essere in vacanza invece che ad Asti – commenta il presidente di Faro Astesana, Davide Palazzetti – l’occasione è veramente eccezionale per stringersi in tantissimi attorno a grandi argomenti di interesse comune, per ritrovarsi Comunità. Spero di vedere, ahimè solo via webcam, tanti amici e tanti astigiani pronti a partecipare”.