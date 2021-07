La Cooperativa della Rava e della Fava già al lavoro per l’edizione 2022 di AstiBenessere

Terminata l’ottava edizione di Asti BenEssere è tempo di bilanci ma è soprattutto tempo di programmare la prossima edizione.

Ed è su questi temi che mercoledì 14 luglio alle 20 si terrà una riunione ad Asti, al Foyer delle Famiglie in via Milliavacca 5, con tutti i centri olistici, le associazioni, i circoli ed i singoli operatori partecipanti all’edizione di giugno. La riunione è anche aperta a tutti coloro che vogliono portare il proprio contributo o che intendano partecipare all’edizione 2022: è sufficiente prenotarsi inviando una mail ad altromercato@ravafava.it

Nell’ultimo mese lo staff organizzativo della Cooperativa Della Rava e Della Fava ha analizzato tutti i dati degli accessi e delle visualizzazioni della parte social dell’evento che risultano estremamente positive sia per Facebook che per Instagram; inoltre sono stati intervistati tutti i partecipanti per raccogliere le prime impressioni, evidenziare aspetti positivi ed eventuali criticità.

“Si tratta ora di raccogliere i vari dati e metterli in comune nella riunione del 14 per costruire l’edizione 2022 – spiega lo staff organizzativo – Il progetto punterà ad un’edizione che ripresenti una manifestazione in presenza al palazzo del Michelerio supportato da una serie di attività on line e garantendo la diffusione sul territorio come nelle ultime due edizioni”.

Contemporaneamente si sta programmando il calendario degli eventi di Aspettando Asti BenEssere 2022 che partiranno a breve.