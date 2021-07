Istituto Penna e Istituto Piera Cillario Ferrero insieme per il progetto EU.RE.K.A! del CPIA 1 di Asti

Il Cpia di Asti organizza, il prossimo 7 luglio alle 18, la diretta Streaming “T come Territorio”. Ospite dell’iniziativa Mauro Carbone, direttore dell’ATL Langhe, Monferrato e Roero.

Saranno presenti anche due scuole del Territorio Unesco: l’IIS G.Penna di Asti e l’Istituto Piera Cillario Ferrero di Alba. Sarà un viaggio attraverso due progetti Pon in cui la conoscenza e valorizzazione del territorio sono stati il focus del piano di lavoro. L’iniziativa è parte del progetto europeo EU.RE.K.A! del CPIA 1 di Asti che illustra e diffonde il ruolo della politica di coesione fra gli Stati, mostrandone l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini che abitano il territorio locale.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Penna” di Asti è una scuola inserita nel Patrimonio UNESCO, ha sede principale ad Asti in località Viatosto 54; è costituita dall’Istituto Tecnico Agrario e dall’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e i Servizi Alberghieri.

Il piano operativo nazionale dell’Istituto Penna si è concentrato sulla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, sulla riduzione dell’abbandono scolastico, sull’inclusione sociale, sul miglioramento delle competenze digitali, sulla sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio.

L’Istituto Piera Cillario Ferrero di Alba ha invece puntato sulle filiere produttive, in particolare quella della nocciola. E’ proprio attraverso un percorso di alternanza scuola lavoro, coinvolgendo le classi del triennio e le aziende locali, che hanno a che fare con le filiere produttive, che gli studenti hanno potuto vivere una piena integrazione tra formazione in aula ed esperienze in ambito lavorativo.

Durante la diretta Streaming si metteranno a confronto queste esperienze, attraverso un confronto con l’ospite d’eccezione dell’iniziativa: Mauro Carbone. La diretta streaming si inserisce come parte di “Alfabeti di cittadinanza” il percorso di educazione civica rivolto ai cittadini che il Cpia sta portando avanti in un cartellone molto ricco dedicato all’educazione civica sia in chiave di sostenibilità ambientale, che di cittadinanza intesa come partecipazione alla comunità umana.

L’evento, come quelli successivi, sarà online visibile sulla pagina facebook del CPIA di Asti e sul canale youtube della scuola, sarà inoltre possibile vedere la diretta sia sul sito del CPIA 1 Asti che sul sito del progetto EU.RE.K.A! https://eureka-cpia1asti.eu.