Iscrizioni aperte alla camminata serale a Mombello Monferrato

Continuano le escursioni serali organizzate da Cammini DiVini di Augusto Cavallo. Prossimo appuntament sabato 10 luglio con una camminata in serale/notturna di circa 8 km, con un dislivello 150 metri sulle cime di Mombello, per una durata complessiva di circa 3 ore.

Il ritrovo è alle 18,30 per le iscrizioni presso il giardino estivo del Ristorante Dubini mentre la partenza è prevista alle 19,30 dalla piazza del capoluogo a Mombello Monferrato.

Il percorso in parte inedito prevede il passaggio attraverso la frazione di Ilengo prima di salire verso la Cascina Monte Sion per intraprendere l’attraversamento della fitta boscaglia fino al Bric dal Luv per poi scendere in frazione Zenevreto e proseguire tra vigneti e coltivi di fondovalle. Un ultima salita riporterà gli escursionisti al capoluogo Mombello dove sarà possibile partecipare ad un rinfresco a cura del Ristorante Dubini allestito nel loro accogliente giardino.

Sarà necessario avere con sè una lampada frontale, calzature sportive, scorta d’acqua e repellente anti-zanzare. I partecipanti non dovranno allontanarsi dalla guida per tutto lo svolgimento della manifestazione.

I costi della serata sono: 5 euro per la sola camminata – 15 euro per camminata e rinfresco finale che prevede: insalata russa, spiedini di zucchine con crema di formaggio e menta, bruschette con pomodoro fresco e basilico, insalata di cereali con verdurine di stagione, dolce e vino a parte (disponibili su richiesta).

Sarà necessario avere con sé i necessari dispositivi di protezione individuale (mascherine). La prenotazione è obbligatoria ai seguenti recapiti: 339 4188277 – e-mail: augusto.cavallo66@gmail.com