Iscrizioni aperte al corso di “Tecniche di E-Commerce” all’istituto Casa di Carità Arti e Mestieri di Asti

Sono aperte le iscrizioni al corso diurno in “Tecniche di E-Commerce”, in partenza a settembre, totalmente gratuito, alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, sede di Asti (via Testa 89).

Il Tecnico e-commerce si inserisce nel processo di commercializzazione di prodotti/servizi utilizzando strumenti web e di net-economy. E’ in grado di rapportarsi con i vari settori operativi al fine di ottimizzare le procedure inerenti il processo di commercializzazione on-line dei prodotti/servizi. Il corso è finalizzato all’inserimento in azienda; è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con obbligo formativo assolto e esperienza pregressa in contesto lavorativo, e adulti disoccupati.

La durata del corso è di 300 ore. Gli argomenti trattati sono: Tecniche di comunicazione, Tecniche di reporting, Tecniche di Web-marketing, Elementi di marketing, Tecniche di e-commerce, Tecniche di networking, Progettazione di soluzioni di e-commerce.

Per avere maggiori informazioni contattare il numero 800 539175 o scrivere a centro.asti@casadicarita.org