Intensa estate di appuntamenti culturali a Costigliole d’Asti, si inaugura la mostra “Mercato” di Paolo Viola

Prosegue l’intensa estate di appuntamenti culturali a Costigliole d’Asti.

Oggi pomeriggio, venerdì 30 luglio alle 18, presso il Castello di Costigliole d’Asti si inaugura la mostra di Paolo Viola, denominata “Mercato”.

La mostra sarà visitabile fino al 29 agosto con i seguenti orari:

giovedì e venerdì: 16-19,30;

sabato: 10,30-12,30/15,30-19,30

domenica: 10,30-12,30/14,30-19,30.

Per la rassegna Costigliole On Air, con eventi di teatro, cinema e musica, si annuncia un intenso mese di appuntamenti.

Per quanto riguarda il teatro i prossimi tre spettacoli sono:

Sabato 7 agosto alle 21,30 a Costigliole d’Asti, parco del Castello

Il corsaro Nero

Teatro pubblico ligure/David Riondino (appuntamento in collaborazione con Piemonte dal Vivo).

Domenica 15 agosto in frazione San Michele di Costigliole d’Asti ore 21,15

Mariposa. Delirio di un uomo su una sedia di plastica

Magdeleine G/Tommaso Massimo Rotella/Patrizia Camatel

Venerdì 27 agosto Costigliole d’Asti, parco del Castello ore 21,15

Max Mix e Mex. Omaggio a Luis Sepùlveda

Assemblea Teatro (appuntamento in collaborazione con Piemonte dal Vivo).

Per gli spettacoli di TEATRO prenotazioni (non obbligatorie):

https://www.appuntamentoweb.it/?s=paesaggi+e+oltre

Quattro gli appuntamenti tra agosto e settembre con il cinema, tutti alle 21 presso il parco del Castello di Costigliole d’Asti

Sabato 8 agosto

Cena con Delitto, regia di Rian Johnson (Genere Azione, Drammatico)

Sabato 21 agosto

Jo Jo Rabbit, regia di Taika Waititi (Genere Commedia, Drammatico, Guerra)

Sabato 28 agosto

La straordinaria vita di David Copperfield, regia di Armando Iannucci (Genere Biografico)

Venerdì 3 settembre

Miss Marx, regia di Susanna Nicchiarelli (Genere Drammatico)

Due gli appuntamenti musicali:

Venerdì 6 agosto a Costigliole d’Asti, parco del Castello ore 21

Complesso Bandistico Costigliolese

Concerto di apertura dei festeggiamenti costigliolesi

Domenica 5 settembre all’anfiteatro di San Michele di Costigliole d’Asti ore 21,30

Fabrizio Berta Band – feat Brass Ensemble

Concerto swing jazz and more

Per info e prenotazioni: manifestazioni@costigliole.it