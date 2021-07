Incontro tra la nuova presidente del CSVAA e l’assessora alle politiche sociali del Comune di Asti

Martedì 20 luglio, la nuova presidente del CSVAA Rosanna Viotto, ha incontrato Mariangela Cotto, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Asti, e Roberto Giolito, dirigente del Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi.

“Un incontro di presentazioni reciproche volto a confermare lo spirito di collaborazione tra i due Enti, che negli anni ha portato alla realizzazione di importanti iniziative per il volontariato del territorio; ultima in termini di tempo, la candidatura di Asti a Capitale Europea del volontariato 2023, un grande riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dal volontariato a favore della collettività” – spiega la presidente Viotto.

“Un’occasione anche per iniziare a ragionare sulle iniziative che potranno essere condivise durante la presentazione ufficiale delle candidature in programma a Berlino il 14 settembre prossimo” conclude.