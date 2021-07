“Incontri ravvicinati del terzo tipo” con Collisioni e Consorzio Asti Docg

Tre aperitivi di grande musica nel cortile del castello di Barolo e tre diversi generi musicali protagonisti degli appuntamenti di Collisioni e Tuttafuffa DJ Set.

L’estate agrirock si annuncia ancora lunga e piena di sorprese. Arriva una nuova rassegna nei mesi di agosto e inizio settembre di live a Barolo studiati in forma intima, che il pubblico potrà apprezzare seduto e distanziato ai tavoli del dehor del castello organizzati grazie alla collaborazione con uno dei partner storici del festival, il Consorzio dell’Asti Docg. Tre band della musica italiana fortemente legate alle origini di Collisioni si esibiranno in live presso il cortile del castello in serate tematiche di concerti, apericena, degustazioni, dj set dei Tuttafuffa e narrazioni dedicate rispettivamente alla storia della musica militante italiana, a quella del punk e del reggae. Saranno i leggendari Modena City Ramblers live a Collisioni venerdì 6 agosto, I Punkreas giovedì 19 agosto e per finire gli Africa Unite in concerto venerdì 3 settembre.

Ad allietarci nelle calde serate di Barolo oltre ai tre grandi vini del consorzio Asti DOCG, dal classico Asti Docg, all’Asti Secco al Moscato d’Asti, anche i cocktail del Bar-tender famoso in tutto il mondo Giuseppe Facchinetti, che sarà con noi per raccontarci le sue ultime creazioni a partire da queste denominazioni storiche di grandi vini piemontesi.

Le serate comprensive di concerto, apericena, degustazioni e Dj Set, avranno un costo popolare di 15 euro. Si accederà prenotando il proprio tavolo come sempre a info@collisioni.it