Incidente sull’autostrada A21 nei pressi di Asti Est

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, mercoledì 21 luglio, sul tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

Il sinistro si è verificato sulla carreggiata in direzione Torino poco prima dello svincolo per l’uscita di Asti Est, non si conosce ancora quanti mezzi siano coinvolti e la dinamica dell’incidente. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso.

Al momento il traffico scorre solo in corsia di sorpasso.