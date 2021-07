Incidente stradale a Valenzani, una persona ferita

Un incidente stradale è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 6 luglio, a Valenzani.

Per motivi ancora in corsa di accertamento un’auto è uscita di strada e si è adagiata su una fiancata nel prato adiacente la carreggiata; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118 e i carabinieri.

Una persona all’interno dell’auto è stata estratta ed affidata alle cure del personale sanitario, che l’ha trasportata in ambulanza in ospedale ad Asti. Non si conosco ancore le sue condizioni.