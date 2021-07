Incidente a Refrancore, auto fuori strada

Mattinata complicata sulle strade astigiane oggi, sabato17 luglio.

Dopo l’incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante a Ferrere, i Vigili del fuoco di Asti sono intervenuti per un altro sinistro accaduto sulla strada per Refrancore.

Per cause ancora in corso di accertamento un’ auto è uscita di strada e si è adagiata su un lato con una persona rimasta incastrata nel mezzo incidentato.

I vigili del fuoco di Asti, intervenuti con aps e polisoccorso, hanno estratto la persona dalla vettura e l’ hanno affidata alle cure del personale dell’ambulanza intervenuta sul posto insieme ai carabinieri.

Non si conoscono le condizioni della persona estratta dal mezzo.