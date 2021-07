Incendio in un condominio, Vigili del Fuoco bloccano una parte di corso Savona

I Vigili del Fuoco sono al lavoro in corso Savona, nei pressi della rotonda con via Cuneo, per un incendio in un condominio. Corso Savona è bloccato dai mezzi di soccorso in entrambe le direzioni e il traffico è deviato.

Testimoni sul posto riferiscono di fumo dalle scale del palazzo. I Vigili del Fuoco, con l’autoscala, sono intervenuti in uno degli alloggi all’ultimo piano del palazzo, da dove fuoriesce fumo nero.

Sul posto è giunta un’ambulanza, per prestare soccorsi ad un uomo che è uscito dal condominio sulle sue gambe ed è in buone condizioni di salute. E’ arrivata anche una volante della Polizia.

I soccorsi sono stati allertati da un giovane che, appena accortosi del fumo, ha chiamato prontamente i Vigili del Fuoco.

Aggiornamento. Alle ore 22.30 i soccorritori hanno lasciato il posto senza dover trasportare nessuna persona per ulteriori controlli. Dalla finestra non esce più fumo e la situazione di emergenza sta rientrando. Corso Savona continua ad essere bloccato, con il traffico in entrata deviato verso via Cuneo e quello in uscita sulla piazza di Borgo Tanaro.