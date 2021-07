I vigili del fuoco di Asti sono intervenuti oggi pomeriggio a Moncalvo per l’incendio di una vettura.

Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore dell’automobile alimentata a GPL, per cause ancora in corso di accertamento. La squadra del comando astigiano ha messo in sicurezza il veicolo, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio