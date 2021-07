Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 18 luglio 2021.

Antifona

Ecco, Dio é il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. A te con gioia offrirò sacrifici

e loderò il tuo nome, o Signore, perché tu sei buono. (Cf. Sal 53,6-8)

Vangelo

Erano come pecore che non hanno pastore.

Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,30-34

“In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.”

Parola del Signore.