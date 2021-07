Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 11 Luglio 2021.

Antifona

“Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza.“(Cf. Sal 16,15)

Vangelo

Prese a mandarli.

Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,7-13

“In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.”

Parola del Signore