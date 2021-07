Nei giorni scorsi il sindaco Maurizio Rasero, in seguito al ricovero di Sua Santità, Papa Francesco, domenica 4 luglio al Policlinico Gemelli per un intervento programmato, ha inviato una lettera per augurare una pronta guarigione ed una buona convalescenza post-operatoria.

E’ stata l’occasione per esprimere al pontefice l’affetto e la devozione di tutta la comunità astigiana.