Il quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker in concerto a Canelli

Dalla collaborazione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo 2021 con il Comune di Canelli nasce il concerto che, giovedì 15 luglio alle 21.30 al Cortile Cantine Bosca di Canelli, vedrà protagonista il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker.

Un incontro fortemente voluto dalla Città di Canelli per legarsi alla meravigliosa realtà del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo e per unire due territori all’insegna della cultura e della promozione enogastronomica-turistica.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo incontra Canelli riserva al pubblico una serata di alto profilo musicale con una formazione cameristica nata da una delle più prestigiose istituzioni concertistiche al mondo, unicum atipico per la scelta dei componenti. Il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker è composto infatti da due violini, una viola, un violoncello un contrabbasso, e riesce dunque a rappresentare tutte le sezioni di strumenti a corda dell’orchestra, raggiungendo una particolare profondità nell’esecuzione. L’ensemble riesce a fondere le sonorità calde degli archi con il virtuosismo dei singoli musicisti.

Programma

Antonin Dvorak Quintetto per archi in Sol maggiore op. 77

1. Allegro con fuoco

2. Scherzo. Allegro vivace

3. Poco andante

4. Finale. Allegro assai

Antonin Dvorak 2 Walzer per archi op. 54 e 54/II

C.M. v. Weber Andante e Rondò ungherese per viola e archi

Giovanni Bottesini “La Sonnambula” Variazioni di Bravura per contrabbasso e

archi

Antonin Dvorak Rondò in Sol minore per violoncello e archi op. 94

P. De Sarasate “Navarra”, duo concertante op. 33 per 2 violini e archi

Il concerto di Canelli prende avvio dal 1875 con Antonin Dvoràk e il suo Quintetto per archi in Sol maggiore op. 77. Sono cinque i quintetti per archi scritti da Dvoràk, tra questi quello in La maggiore op. 5, con la presenza del pianoforte, e quello in programma questa sera, che vede la presenza del contrabbasso con le sue sonorità calde e profonde. Sarà ancora con il compositore ceco che proseguirà il programma, che include i Due Walzer per archi op. 54 e 54/II. Maestro di quella che diventerà con Wagner l’«opera d’arte totale», Weber, protagonista del terzo brano, fu anche compositore per strumenti da camera e pianoforte. A questo ambito sono da riportare l’Andante e il Rondò ungherese per viola e archi che rispecchiano la grande attenzione del compositore per il timbro e il colore del suono. Contrabbassista, compositore e direttore d’orchestra: Giovanni Paolo Bottesini è noto per aver magnificato il contrabbasso e per le sue composizioni dedicate, come le Variazioni di Bravura per contrabbasso e archi presentate a Canelli su “La Sonnambula”. Bottesini è anche autore del Metodo per contrabbasso pubblicato da Ricordi nel 1869. Parte della vasta produzione di Dvoràk che lo porterà al successo, il Rondò in sol minore op. 94 con cui prosegue la serata venne scritto originariamente per violoncello e pianoforte e faceva parte del repertorio che il Trio Lachner-Wihan-Dvoràk portò in tournée nel 1892, a Canelli sarà presentato nella versione per violoncello e archi. Il viaggio del Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker si conclude con il tardo Ottocento, con Pablo de Sarasate. Autore di musica virtuosistica per il violino (di cui fa parte la travolgente danza spagnola Navarra), Sarasate fu di questo strumento un talentuoso esecutore, ricco di comunicativa e di brillante spirito improvvisativo.

Il Quintetto di Archi dei Berliner Philharmoniker è nato dalla lunga collaborazione tra Wolfgang Talirz e Romano Tommasini con la violoncellista russa Tatjana Vassiljeva. L’ensemble comprende quattro musicisti dell’Orchestra dei Berliner Philarmoniker, oltre alla violoncellista Tatjana Vassiljeva, oggi primo violoncello dell’orchestra sinfonica del Concertgebow di Amsterdam. Il primo concerto risale al 2007, in Belgio. Da allora, in poco tempo, l’ensemble ha trovato un larghissimo consenso di pubblico esibendosi tra Europa e Giappone.

Ingresso al concerto posto unico numero 25,00 euro, i biglietti sono disponibili con prevendita online su circuito Liveticket (27,50 euro). In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro Balbo.

Info: 0141820237, www.comune.canelli.at.it, www.canellieventi.it, Facebook: visitcanelli, Instagram: @visitcanelli