Il mio territorio: viaggio a Ferrere, Cantarana e Valfenera per giovani amministratori locali

Venerdì 2 luglio è proseguito il secondo viaggio studio a Ferrere, realizzato all’interno del progetto “Il mio territorio”. I giovani amministratori, al di sotto dei 35 anni o quelli di nuova nomina, partecipando alla formazione della Provincia di Asti – Ufficio Politiche Giovanili– hanno anche potuto partecipare al concorso.

I migliori tre elaborati, scelti dal direttore dell’Ente Turismo Langhe Roero e Monferrato Mauro Carbone, hanno visto concretamente la realizzazione del progetto proposto con un viaggio studio presso i Comuni vincitori, iniziato nel centro storico di Ferrere accolti dal sindaco Silvio Maria Tealdi. Presso il Comune si è tenuta la lezione del direttore dell’Ente Turismo Carbone sul tema: “#Millennials. La generazione del turismo post Covid: istruzioni per l’uso”. Al termine, il sindaco ha accompagnato il gruppo in paese descrivendo i principali monumenti e beni architettonici. Tappa successiva a Cantarana, ricevuti dalla sindaca Roberta Franco, che ne ha illustrato la storia con visita al centro storico.

Il viaggio è poi proseguito a Valfenera accompagnati dall’assessore Pietro Trinchero, in rappresentanza del sindaco Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti.

L’appuntamento della prossima tappa sarà Castell’Alfero il 13 luglio.