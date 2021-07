Il “Festival delle Sagre di Asti” candidato nella lista ICH International Cultural Heritage – UNESCO

Questa mattina il Comune di Asti ha presentato l’ambizioso progetto di candidatura del Festival delle Sagre nella lista ICH International Cultural Heritage – UNESCO per la sezione della cultura immateriale.

Per l’ambiziosa candidatura è stato costituito un tavolo operativo tecnico composto dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero, dall’assessora Loretta Bologna, dalla Camera di Commercio di Asti Alessandria (oggi rappresentata da) dal presidente della Fondazione CrAsti e del Consorzio Astiss, Mario Sacco, che ha confermato la presenza nel tavolo del comitato tecnico scientifico di Astiss presieduta dal dottor Giorgio Calabrese, dal rappresentanti di Land Mangement, Roberto Cerrato, da Marco Valle (Fondazione Links), dalla presidente Unpli, Luisella Bragherio, dallo storico e antropologo Piercarlo Grimaldi, dalla giornalista Roberta Favrin, presentati alla stampa durante la conferenza stampa che si è tenuta alla chiusura della prima riunione.

Tale iniziativa sarà mirata a rafforzare considerevolmente l’appeal della citta di Asti a livello internazionale, ancor di piu in un contesto di territorio Patrimonio dell’Umanita UNESCO. In tutto il mondo ad oggi, si contano circa 250 Città che attualmente fanno parte della rete e collaborano per un obiettivo comune: fare della creatività e dell’industria culturale il centro dei loro piani di sviluppo e nello scambio di buone pratiche innovative per rafforzare la partecipazione alla vita culturale e per integrare la cultura nelle politiche di sviluppo urbano sostenibile. Inoltre, la rete sostiene gli scambi artistici ed il partenariato sia con le Città della Rete, sia con il Settore pubblico che con il Settore privato.

“Riteniamo che questa candidatura abbia ottime possibilità di giungere al suo positivo riconoscimento, il format delle Sagre di Asti rappresenta una storia unica dove le donne e gli uomini sono al centro della tradizione e della valorizzazione del territorio garantendo al Festival un successo costante e sempre in aumento” commentano i promotori dell’iniziativa.