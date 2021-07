Il cantante astigiano Botaz firma con la casa discografica QME

Grande soddisfazione per Daniele Profeta in arte Botaz per aver firmato il suo primo accordo editoriale e discografico con QME music di Demis Facchinetti. Quest’ultimo, noto agli addetti ai lavori per essere un cantautore e produttore discografico con più di 25 anni di carriera nel mondo della musica dove ha calcato i palchi di tutta Italia, dal terzo posto di Italia’s got talent con la giuria d’eccezione di Gerri Scotti, Rudi Zerbi e Maria de Filippi, passando per la compilation “Sognando Sanremo” con i grandi della musica italiana come Renato Zero, Patty Pravo, Nek e tanti altri, fino ad arrivare a “Casa Sanremo 2021”.

I frutti di questo binomio sancito il 1 giugno 2021, cominciano a concretizzarsi, e i complimenti per le prime uscite live di quest’anno non sono sicuramente un caso.

L’11 luglio scorso finalmente Botaz ha riassaporato il sapore del palco dopo questo anno di ferma dovuto all’emergenza pandemica e lo ha fatto per una nobile causa, infatti è stato invitato assieme ad altri 23 artisti ad un evento benefico per la raccolta fondi in favore di una ragazza in coma e che grazie a questa raccolta sta lottando per ritrovare una vita “dignitosa”.

il 17 luglio si è esibito come ospite sul palco del prestigioso contest Festivalstar Summer ed ha letteralmente “incantato” i presenti a Travagliato in provincia di Brescia con la sua esibizione suscitando l’interesse degli addetti ai lavori tanto che sarà presente nel cast di Angeli e Demoni in Tour uno degli eventi più importanti del sud, organizzato da Radio International Benevento per la data del 21 agosto 2021 a San Giorgio del Sannio in provincia di Benevento.

Nell’imminente futuro, ci sono altri importanti progetti che Daniele, assieme a Demis e il suo fidato storico Manager Antonio Carlo Lava stanno pianificando e tra qualche giorno li vedranno impegnati nelle prime registrazioni in studio a Brescia.