I complimenti del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per il primo posto della sede Suism di Asti nella classifica Censis

Per il quarto anno consecutivo, il Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive è al primo posto nella classifica CENSIS delle Università Italiane per gli Atenei pubblici.

Il rapporto Censis viene stilato annualmente e tiene conto di una serie di parametri, tra cui la qualità della didattica, i servizi erogati agli studenti, le capacità di internazionalizzazione, le aspettative e gli sbocchi professionali dei laureati.

Il Sindaco Maurizio Rasero ha dichiarato: “In un momento in cui da più parti e su più fronti si sta cercando di distogliere l’attenzione dalle cose che contano in merito ad ASTISS, desidero ringraziare sentitamente tutto il corpo docente e il personale tecnico-amministrativo per il contributo dato per il conseguimento di questo importante risultato. I dati CENSIS di questi ultimi anni con fermano che quello astigiano è un polo universitario in continua forte crescita che eroga servizi culturali e di formazione dei giovani di elevata qualità, favorendo in questo modo la crescita del territorio, il suo sviluppo economico e sociale”.