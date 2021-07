I Castelli Aperti in Piemonte nel fine settimana del 25 luglio

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il territorio piemontese.

Il 25 luglio sono tanti i beni che apriranno le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di arte e cultura. E’ necessaria la prenotazione ai numeri indicati o su www.castelliaperti.it

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e

prenotazioni: 339 7188237; assoc.torreballada@gmail.com

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero tutti i giorni. Giorni feriali h 9.00-13.00, sabato, domenica e festivi h 10.00-19.00. Informazioni:

0141 957125; 347 0834805; info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: mostra di Gian Carlo Ferraris, aperture giovedì e venerdì 16.00-19.00, sabato e domenica 10.30-12.30 e 15.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 0141 962202, 348 3059089; commercio@costigliole.it

Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida: mostre temporanee: personale di Massimo Berruti, apertura sabato 16.00-19.00 e domenica 10.30-12.30 e 16.00-19.00;

arte contemporanea di Binta Diaw, nel cortile; “Sinfonie dell’altrove”, personale di Lucia Novelli, apertura sabato 16.00-20.00 e domenica 10.00-12.00 e 16.00-20.00. Informazioni

e prenotazioni: 0144 88012, 328 0410869; info@comunemonastero.at.it

Moncalvo – Torrione e camminamenti del Castello di Moncalvo: accesso libero nelle parti esterne. Visite ai camminamenti interni, con partenza dall’Info Point: sabato e domenica,

con orario 10.30-12.30 e 15.30-17.30. Gratuità. Informazioni: 334 1052754, 0140 1917505; turismo@comune.moncalvo.at.it, info@prolocomoncalvo.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Museo Archeologico: apertura dal martedì alla domenica, con orario 10.00-13.00 e 16.00-20.00. Visite guidate domenica, con prenotazione consigliata. Biglietto: intero 4 €; ridotto 2 € (fino a 18 anni, over 65); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata sabato e domenica h. 16.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero 15 €; ridotto 13,50 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Museo del Vino della Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione, con orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Biglietti: Museo del Vino e Cantine 5 €; Museo del Vino, Cantine e degustazione vini 10 €; Museo del Vino, Cantine, degustazione e tagliere 15 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: aperture e visite guidate domenica, dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di scelta tra tre percorsi: Percorso 1. Tra cultura e natura: intero 5 €, ridotto 2,5 € (6–12 anni); Percorso 2. Viaggio nel tempo: intero 10 €, ridotto 5 €; Percorso 3. Raccontami il Castello (Visita guidata all’intera proprietà): intero 12 €, ridotto 6 €. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it

Bistagno – Gipsoteca Monteverde: aperture venerdì, sabato e domenica, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 5 €, ridotto 3 € (studenti fino a 18 anni), gratuito fino a 12 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 0144 79301, 366 5432354; info@gipsotecamonteverde.it, gipsoteca@fondazionematrice.org

Masio – Museo la Torre e il Fiume: apertura domenica, con orario 15.00-18.30. Gratuità. Informazioni – prenotazioni: 0131 799131; protocollo@comune.masio.al.it agosto chiuso

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate tutti i giorni, su prenotazione. Biglietto: intero 10 €; ridotto 7 € (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Quattordio – Castello di Lajone: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 12 €; ridotto 10 € (minori 18 anni, over 70). Informazioni e prenotazioni: 392 4527646; morettiraff@yahoo.com

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara – Fondazione Rothschild: visite guidate su prenotazione (minimo 2 – massimo 6 persone). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di anticipo. Biglietto: ad offerta. Informazioni e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: mostra fotografica “Coco + Marilyn”, aperture: venerdì 17.00-21.00; sabato e domenica 10.00-19.00. Biglietto: intero 10 €; ridotto 8 € (over 65, studenti universitari); gratuito fino a 25 anni. Informazioni e prenotazioni: 333 5072780; biglietteria@palazzogromolosa.it

Biella – Palazzo La Marmora: visite guidate domenica, con orario 14.30-18.30, in altri giorni su prenotazione. Apertura gratuita del giardino giovedì, con orario 15.00-19.00. Biglietto: intero 10 €; ridotto 8 € (fino a 26 anni, over 65, famiglie ed operatori sanitari piemontesi). Informazioni e prenotazioni: 333 5072780; biglietteria@palazzolamarmora.it

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. L’Ufficio Informazioni Turistiche è aperto tutti i giorni, con orario 9.30-12.30, 15.00-18.00. visita guidata ogni domenica, alle 10.00 (a seguire degustazione). Informazioni: 015 2536728; ufficiocultura@comunedicandelo.it

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: apertura venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 14.30 – 18.30 (con prenotazione fortemente consigliata); visite guidate sabato e domenica, su prenotazione: turni di visita h 15.30 e 17.30 per gruppi di 5 persone. Eccezionalmente aperto i venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00 con le visite guidate sul campanile ed aperitivo con prodotti locali. Biglietto: intero € 3; ridotto € 1,50 (618 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 440350, 345 7642123; mudialba14@gmail.com 31 luglio concerto

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto venerdì, sabato, domenica e lunedì, con orario 10.30-19.00 (ultimo ingresso h 18.00). Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it

Bra – Museo Craveri di Storia Naturale: apertura lunedì-giovedì, con orario 15.00-18.00, e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172 412010; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: aperture sabato e domenica, con orario 10.00-18.00. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0172 430185; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: apertura martedì e giovedì, con orario 15.00-18.00. Biglietto: intero 3 €. Informazioni e prenotazioni: 0172 423880; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: visite su prenotazione. Biglietto: intero € 3; gratuito fino a 6 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 0172 413049; turismo@comune.bra.cn.it

Bra, fraz. Pollenzo – Agenzia di Pollenzo. La Banca del Vino è aperta dal lunedì alla domenica, con orario 10.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 0172 458416; info@agenziadipollenzo.com

Caraglio – Il Filatoio: visite guidate al Museo del Setificio Piemontese sabato, h 15.00, 16.30 e 18.00; domenica e festivi, h 10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 18.00. Mostre “Mater Materia – Nella trama del filo di canapa, l’ordito delle parole”, a cura di Inquarto – Studio Creazioni Artistiche e “Il tuo cielo è verde”, personale di Letizia Cariello: sabato, con orario 14.30-19.00; domenica e festivi, con orario 10.00-19.00. Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni, over 65, insegnanti, ACLI, FAI); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171 618300; info@fondazionefilatoio.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: mostra “L’arte del Novecento nei manifesti”, aperture mercoledì, giovedì e venerdì 14.30-19.00, sabato e domenica 9.30-12.30 e 14.30-19.00. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0172 427050; turistico@comune.cherasco.cn.it, cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it

Fossano – Castello degli Acaja: visite guidate sabato e domenica, alle 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Presso la sala Barbero è allestita la mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo: apertura mercoledì e giovedì, ore 14.00–17.00; venerdì, sabato e domenica 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso libero.Informazioni e prenotazioni: 800 210 762, 0172 601 60; iatfossano@cuneoholiday.com

Govone – Castello Reale: aperture venerdì, sabato e domenica, con orario 10.00-12.00 e 15.00-18.00. “Lost and Found”, mostra personale di Enrica Borghi. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 € (over 65); gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 58103, 371 4918587; info@castellorealedigovone.it

Magliano Alfieri – Castello di Magliano: aperto sabato e domenica, con orario 10.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; prenotazioni@barolofoundation.it

Manta – Castello della Manta: aperto mercoledì-venerdì 10.00-18.00, sabato e domenica 11.00-19.30. Biglietto: intero 9 €; ridotto 4 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Roddi – Castello di Roddi: visite guidate domenica 10.30-12.30 e 14.00-18.00. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@barolofoundation.it

Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: visite guidate domenica h 14.30 e 16.00. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita. Ingresso ad offerta. Informazioni e prenotazioni: 342 3570641; castrumsaliceti@gmail.com, saliceto@reteunitaria.piemonte.it

Saluzzo – Casa Cavassa: aperture martedì, giovedì, venerdì, sabato con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Casa Pellico: apertura domenica, con orario 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – La Castiglia: aperture lunedì, giovedì, venerdì, sabato con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 5 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperture sabato con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Villa Belvedere: apertura domenica, con orario 10.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (fino a 6 anni, over 65). Informazioni e prenotazioni: 3334414980; info@villabelvedereradicati.it; associazione.arteterracielo@gmail.com

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperture sabato 15.00-18.30, domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (6-25 anni, over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: visite guidate sabato, domenica e lunedì, con orario 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente la visita. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 € (18-25 anni); gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; castelloserralunga@barolofoundation.it

Vinadio – Forte Albertino di Vinadio: aperture giovedì-sabato, con orario 14.30-19.00; domenica, con orario 10.00-19.00. Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €; visita guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €; Vinadio Virtual Reality: 3 €; cumulativo: intero 10 €; ridotto 8 €; gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171 959151, 340 4962384; info@fortedivinadio.it

PROVINCIA DI NOVARA

Miasino – Villa Nigra: visite guidate sabato, h 16.45 e 17.45. Biglietto: intero 10 €, ridotto 5 € (fino a 12 anni). Prenotazioni: 346 6463178, info@guidelaghi.it Informazioni: 0322 980012; turismo.cultura@comune.miasino.no.it, segreteria@castelliaperti.it

Oleggio Castello – Castello Dal Pozzo: visite tutti i giorni su prenotazione o in occasione di eventi. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0322 53713, 335 7190616; contact@castellodalpozzo.com

Orta San Giulio – Palazzo Penotti Ubertini: visite guidate domenica, h 15.00, 16.00, 17.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 5 € (6-14 anni); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 328 9149571, 339 2629368; info@palazzoubertini.it, segreteria@castelliaperti.it

PROVINCIA DI TORINO

Arignano – Rocca di Arignano: visite guidate martedì, con orario 15.00-16.00; venerdì 11.00-12.00; sabato 10.00-12.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (6-anni, over 70); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: info@roccadiarignano.it

Caravino – Castello de Parco di Masino: aperture mercoledì-venerdì, con orario 11.00-22.00; sabato e domenica, con orario 11.00-19.00. Giovedì e venerdì sera: Sere FAI d’estate, visite al buio ed eventi. Biglietto: intero 14 €; ridotto 7 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it

Pinerolo – Parco di Villa Doria Il Torrione: aperture e visite guidate domenica, con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00. In caso di maltempo il Parco potrebbe chiudere. Biglietto: intero 5 – 8 €; gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 0121 323358, 334 1999235; info@iltorrione.com

Piossasco – Casa Lajolo: visite guidate domenica, con orario 10.00-13.30 e 14.30-18.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 € (11-25 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 333 3270586; info@casalajolo.it Nell’ambito della rassegna letteraria BELLEZZA TRA LE RIGHE, in collaborazione con Fondazione Cosso – Castello di Miradolo, alle 17.00 si terrà l’evento “La gentilezza negata”: Angelo Ferrari presenta “Mal d’Africa”

Pralormo – Castello di Pralormo: aperture e visite guidate domenica, con orario 10.00-18.00. Biglietto: intero 8 €; visita “Il Trenino del Conte” 12 €; cumulativo 15 €. Venerdì e sabato, dalle 21.00, si terrà “Sogni e luci”: il parco del Castello di Pralormo sarà animato da installazioni sonore e luminose, sarà inoltre possibile visitare il Castello. Biglietto: 10 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 011 884870, 335 7258486; info@castellodipralormo.com, pralormo.design@libero.it

San Secondo di Pinerolo – Castello e Parco di Miradolo, Fondazione Cosso: aperture e mostra “Oltre il giardino – L’abbecedario di Pejrone”, venerdì-lunedì, con orario 10.00-19.30. Biglietto: intero 15 €; ridotto 12 € (over 65, studenti fino a 26 anni); ridotto 7 € (6-14 anni); ridotto 2 € (3-6 anni); gratuito fino a 3 anni; tariffa family 35 € (2 adulti e 2 bambini sopra i 6 anni); parco: intero 5 €; gratuito fino a 6 anni, Informazioni e prenotazioni: 0121 502761; info@fondazionecosso.it, prenotazioni@fondazionecosso.it

PROVINCIA DI VERBANIA

Verbania Pallanza – Giardini Botanici di Villa Taranto: aperto tutti i giorni, con orario 9.00-18.00 (ultimo ingresso). Biglietto: intero 11 €; ridotto 5,5 €; gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0323 502372; ente@villataranto.it

PROVINCIA DI VERCELLI

Gattinara – Torre delle Castelle: accesso libero tutti i giorni. Gratuità. Informazioni: 0163 824394; 329 2506937; protocollo@comune.gattinara.vc.it