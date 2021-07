Gustadom, il gruppo Errebi sarà presente con i marchi Renault e Nissan per il “Selfie&Win”

A partire dalle 20 di questa sera, venerdì 2 luglio, prenderà il via la 20° edizione del Gustadom, l’itinerario enogastronomico organizzato nei giardini e nei cortili del Rione Cattedrale di Asti.

Per l’occasione, Errebi esporrà le sue auto in alcuni luoghi simbolo dell’evento, che si snoderà tra piazza Cairoli, piazza Cattedrale, Palazzo del Michelerio e piazza Castigliano. Inoltre, nel Rione saranno presenti tre maxischermi che trasmetteranno Belgio-Italia, match dei quarti di finale di Euro 2020.

Il gruppo diretto dai fratelli Borsello ha organizzato per l’occasione “Selfie & Win!”, divertente iniziativa a cui potranno partecipare tutti coloro che saranno presenti al Gustadom. Sarà sufficiente cercare i nuovissimi modelli del Renault Arkana o del Nissan Qashqai all’interno del Rione Cattedrale e presentati in esclusiva, fare un selfie con l’auto trovata, inquadrare il QR Code presente sull’auto stessa e condividere il selfie sulla pagina Facebook di Errebi. Tutti coloro che parteciperanno vinceranno un fantastico e simpatico gadget, che potranno ritirare direttamente in uno dei concessionari di Asti, situati in corso Alessandria 471/479 e corso Alessandria 561.