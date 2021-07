Giochi al parco: così si conclude il “Piano Estate” della scuola Rio Crosio di Asti

Si è concluso questa mattina il “Piano Estate” proposto dal V Circolo Didattico di Asti ai propri plessi di scuola primaria.

Si tratta di un’attività di rinforzo e recupero, prevista dallo stesso Ministero dell’Istruzione, per quei bambini che durante l’anno scolastico appena concluso hanno avuto difficoltà a seguire le lezioni anche a causa del lockdown e delle chiusure causate dalla pandemia.

“Le attività si sono svolte grazie ad un piccolo finanziamento del MIUR che ha permesso di realizzare un patto di collaborazione con le cooperative Jokko e Peter Pan che ormai da anni si occupano nelle nostre scuole dei servizi di pre e doposcuola – spiega la dirigente scolastica Graziella Ventimiglia – Per due settimane, dal lunedì al venerdì, circa quaranta bambini dalla prima alla quarta elementare hanno potuto frequentare le lezioni con insegnanti ed educatori”.

Le mattinate si sono svolte in questo modo: due ore di didattica in piccoli gruppi e due ore di attività ludiche negli spazi verdi della Rio Crosio. I bambini, provenienti da diversi plessi del circolo didattico, sono stati individuati dal corpo docente, ma l’adesione è stata fatta dalle famiglie su base volontaria.

“Oggi è stata la giornata conclusiva e con insegnanti ed educatori abbiamo pensato ad attività all’aria aperta al parco Rio Crosio”. Il progetto riprenderà a inizio settembre prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, previsto per lunedì 13. “Saranno pianificate attività solamente con insegnanti per irrobustire le basi e competenze dei nostri alunni e alunne. Vista l’assenza di centri estivi in quel periodo e con la fine del periodo di ferie, ci aspettiamo un’adesione maggiore. Siamo pronti ad accogliere fino a 100 bambini” conclude Ventimiglia.