Gabiano, partita l\'Estate Ragazzi in compagnia del Re Leone

Tutto esaurito all’Estate Ragazzi 2021 di Gabiano. Infatti, oltre ogni aspettativa, le iscrizioni hanno raggiunto un numero record, tanto da dover creare una lista d’attesa.

Gli animatori ed i collaboratori adulti, capitanati dal Parroco don Carlo, lunedì 5 luglio hanno accolto calorosamente i bambini ed i ragazzi che hanno aderito al progetto educativo dell’oratorio “S. Filippo Neri”.

Per ben quattro settimane, dal lunedì al venerdì ore 8-17, i ragazzi saranno coinvolti in svariate attività ludiche, espressive e sportive che si svolgeranno negli ampi spazi interni ed esterni, osservando le linee guida stabilite dalla Regione Piemonte e dalla Diocesi in fatto di prevenzione Covid-19.

Al termine della prima settimana di Estate Ragazzi, più che positivi i commenti dei partecipanti e delle famiglie, in attesa delle sorprese previste fino al 30 luglio.