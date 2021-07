Gabiano, oggi si presenta l’Accademia delle Imprese europea

Arriva in Piemonte l’Accademia delle Imprese Europea, associazione no-profit attiva nella promozione e sviluppo del territorio con particolare attenzione alle tante identità che caratterizzano e avvalorano la ricchezza del territorio, e su iniziativa dell’Unione dei Comuni Valcerrina si presenta sabato 10 luglio 2021 alle 17.30 a Gabiano presso il salone polifunzionale antistante il palazzo comunale.

Il suo obiettivo è fotografare l’Italia nelle sue risorse, valorizzare il territorio, identificare le eccellenze e promuovere le identità con la partecipazione sia di privati (aziende, consorzi, cooperative, associazioni, professionisti, artisti) che vogliano presentare le proprie eccellenze, che di Enti Pubblici, interessati a promuovere e valorizzare il territorio ed il loro patrimonio culturale economico e sociale.

L’Accademia delle Imprese Europea ha come punto cardine il marketing territoriale per la valorizzazione delle risorse locali finalizzata mettendolo in rete e presentandolo in altre realtà nazionali e internazionali nonché proponendo anche un percorso di certificazione e tracciabilità dei suoi prodotti.

L’evento introdurrà le azioni dell’Accademia di connubio territorio-istituzioni per creare una strategia comune di crescita e sviluppo integrato che si concretizzi in azioni mirate di valorizzazione delle dei luoghi, attraverso tutti gli aspetti che lo caratterizzano, e delle produzioni locali attraverso il supporto per la loro visibilità e credibilità. In particolare, costituirà l’occasione per presentare le due iniziative cardine attivate dall’Accademia e che possono rappresentare un’opportunità per il nostro contesto:

– I “Marchi d’Area” e i “Marchi De.CO” per gli enti locali e territoriali, ovvero riconoscimenti che legano il territorio alle identità, alle caratteristiche, alla cultura e alle tradizioni che hanno visto la connessione sinergica tra le piccole imprese e le Istituzioni locali, nell’ambito delle cui iniziative l’accademia intende offrire l’opportunità di realizzare un sistema di marketing che contribuisca allo sviluppo del territorio ed alla crescita economica per quelle comunità che vedono come risorsa reale e concreta la presenza di prodotti con un forte legame al territorio che così fuoriescono dall’anonimato mostrando e sfruttando tutta la loro valenza “identitaria”;

– Il Sistema P.I.T., Marchio di Tracciabilità P.I.T. (Prodotto Identitario Territoriale) per la verifica della tracciabilità della filiera produttiva “dall’origine alla tavola”, a tutela del prodotto e del territorio, ed a garanzia del produttore e del consumatore. L’azienda può utilizzare il marchio PIT ai fini promozionali e commerciali quale identificativo di garanzia di tracciabilità e che offre alle aziende aderenti la possibilità della collaborazione della piattaforma commerciale Aroma Italia, brandizzando il prodotto come Città Italia, piattaforma che promuove l’identità territoriale intesa quale insieme di valori emblematici e fortemente rappresentativi (prodotti, territori, risorse varie) che costituiscono quel “paniere” che attribuisce appeal ad un territorio.

L’evento è aperto alle aziende ai rappresentanti delle Istituzioni, al pubblico e alla stampa, nel rispetto delle norme anti-Covid.