Gabiano, l\'Accademia Imprese Europa si presenta

Un’iniziativa che ‘fotografa’ il territorio e le sue produzioni, che lo mette in rete, a livello locale, nazionale ed internazionale ed ha come base una stretta collaborazione tra gli enti locali e le imprese.

E’ Progetto Città Italia dell’Accademia Imprese Europa che è stato presentato sabato nella sala polivalente di Gabiano, in un incontro organizzato dall’Unione dei Comuni della Valcerrina. Dopo una breve introduzione del presidente unionale e sindaco di Odalengo Grande, Fabio Olivero, Maura Forte, past sindaco di Vercelli ha evidenziato come Accademia abbia come obiettivo la valorizzazione del territorio promuovendone le realtà, utilizzando un particolare marchio, il Pit, che non annulla o sostituisce ad altri percorsi ma si affianca ad essi.

Poi il presidente di accademia, Pino Ariobazzani, un passato come esperto di marketing territoriale al Comune di Reggio Calabria ha spiegato le finalità dell’associazione, i tre tipi di marchio Pit (che sta a significare Prodotto Identitario Territoriale), verde quando il prodotto nasce ed è confezionato da un’unica azienda, bianco quando la filiera è tutta in un ambito regionale, rosso quando la fase di lavorazione è tutta italiana. L’obiettivo è quello di garantirne la tracciabilità. Ariobazzani ha anche anticipato che nel 2022 l’Accademia sarà con i produttori di tutta Italia ad Euroflora a Genova.

Il presidente dell’Accademia era al termine di un tour piemontese che l’ha portato a Verbania, San Giorgio Canavese, Santhià. L’argomento dell’adesione all’iniziativa di Accademia sarà al vaglio della prossima giunta dell’Unione dei Comuni della Valcerrina. All’incontro erano presenti i sindaci di Gabiano, Domenico Priora e di Moncestino, Bruno Poles, ed il consigliere unionale delegato al turismo, Massimo Iaretti.