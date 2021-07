Furgone distrutto dalle fiamme a Serravalle d’Asti

Intervento dei vigili del fuoco di Asti intorno alle 21 di ieri per un incendio di un furgone a Serravalle.

Il rogo, sviluppatosi per cause al vaglio dei carabinieri, ha completamente distrutto il mezzo carico di materiale edile. Le fiamme hanno interessato il muro dell’abitazione ed in particolare i contatori del gas che hanno richiesto l’intervento dei tecnici dell’Italgas per la loro sostituzione e messa in sicurezza.

Non si registrano feriti. Gli uomini del comando provinciale sono intervenuti con aps e pick up.